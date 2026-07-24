Un uomo di 39 anni, già sottoposto all’obbligo di firma, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri di Ferrara. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo ha violato il provvedimento, che gli imponeva di presentarsi regolarmente alle autorità. La misura era stata disposta in relazione a un procedimento per violenza sessuale. L’individuo è stato portato in carcere.

Viola l’obbligo di firma dopo l’arresto per violenza sessuale e finisce in carcere. Nella serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Ferrara hanno arrestato un uomo di 39 anni, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La vicenda risale al 23 maggio scorso, quando l’uomo, accusato di aver avvicinato una studentessa universitaria di 21 anni e cercato un approccio sessuale con lei, era stato bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione di Corso Giovecca, grazie anche all’intervento di un passante. A seguito dell’udienza del 25 maggio al Tribunale di Ferrara, l’arresto era stato convalidato ed era stata contestualmente disposta nei confronti dell’indagato la misura dell’ obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viola obbligo di firma: arrestato. Dopo la violenza sessuale 39enne finisce in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She Fails to Win His Heart Five Times—On the Sixth Try, She Chooses the Man Who Truly Loves Her!

Notizie e thread social correlati

Viola più volte l'obbligo di dimora: 30enne finisce in carcereNella mattinata di giovedì 7 maggio, i carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni con un’ordinanza di custodia cautelare...

Modello 23enne di Armani finisce in carcere per stalking e violenza sessualeUn modello di 23 anni di Armani è stato arrestato con l'accusa di stalking, violenza sessuale e aggressioni nei confronti dell'ex fidanzata.

Temi più discussi: FERRARA: Viola l'obbligo di firma dopo l'arresto per violenza sessuale, 39enne in carcere; Ferrara, viola l’obbligo di firma dopo l’arresto per violenza sessuale; Viola obbligo di firma: arrestato. Dopo la violenza sessuale 39enne finisce in carcere; Molestò studentessa nel sottomura. Viola l’obbligo di firma e finisce in carcere.

Viola obbligo di firma: arrestato. Dopo la violenza sessuale 39enne finisce in carcereViola l’obbligo di firma dopo l’arresto per violenza sessuale e finisce in carcere. Nella serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Ferrara hanno arrestato un uomo di 39 anni, già destinatar ... ilrestodelcarlino.it

Accusato di violenze su una studentessa, non rispetta l'obbligo di firma: in carcere x.com

Pistola in auto e accuse di percosse alla ex: obbligo di firma per artigiano e allenatore di calcio che negaRIETI - È accusato di avere minacciato e provocato ecchimosi sul volto a una ex compagna, colpendola mentre si trovavano in auto, ma soprattutto quella pistola che i carabinieri hanno trovato in una ... ilmessaggero.it