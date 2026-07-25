Un incendio scoppiato in un deposito di fertilizzanti in un capannone industriale vicino a Rettendon, nell’Essex, ha causato un’esplosione violenta. Le fiamme hanno raggiunto altezza significativa, e alcuni vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento. L’incendio ha provocato danni estesi all’edificio e alle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza per contenere le fiamme e gestire la situazione.

Un violento incendio ha devastato un capannone industriale nelle Highlands Farm, vicino al villaggio di Rettendon, nell’ Essex, provocando una forte esplosione dopo che le fiamme hanno raggiunto un deposito di fertilizzanti. Nell’operazione di soccorso sono rimasti coinvolti 20 vigili del fuoco, trasportati in ospedale dopo l’incidente. Quattro di loro hanno riportato ferite lievi, mentre altri 16 sono stati sottoposti a controlli precauzionali, in particolare per verificare eventuali problemi legati alla perdita dell’udito causata dal violento boato dell’esplosione. L’emergenza ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi e uomini. Al momento di massima intensità dell’intervento erano presenti sul posto oltre 100 vigili del fuoco, impegnati nel tentativo di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violenta esplosione in un deposito: fiamme altissime, vigili del fuoco feriti

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