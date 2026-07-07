Deposito in fiamme a Striano | colonna di fumo nero nel Napoletano sul posto 50 vigili del fuoco
Un deposito di materiale elettrico e plastico è andato in fiamme nel pomeriggio del 7 luglio a Striano, nel Napoletano. Sul posto sono intervenute 10 squadre di vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Si è formata una colonna di fumo nero visibile nella zona. I sindaci hanno consigliato ai residenti di chiudere le finestre per evitare l’inalazione di sostanze tossiche. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni strutturali.
In fiamme, dal primo pomeriggio del 7 luglio, un deposito a Striano (Napoli) che contiene materiale elettrico e plastico; intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco, i sindaci hanno raccomandato di chiudere le finestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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