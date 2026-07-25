Vince Russo ha chiesto alla WWE di usare le vere storie dei wrestler nelle storyline. Recentemente, il programma WWE Unreal ha mostrato aspetti più personali di CM Punk e AJ Lee, dettagli difficilmente visibili nella programmazione regolare. Questa rappresentazione ha evidenziato momenti privati dei due atleti, offrendo ai fan un’immagine più autentica del loro lato umano. Russo ha invitato la compagnia a seguire questo esempio e a integrare elementi reali nelle narrazioni.

WWE Unreal ha mostrato ai fan un lato più personale di CM Punk e AJ Lee, una parte di loro che raramente trova spazio nella programmazione settimanale della compagnia. Punk ha parlato del suo matrimonio con grande trasporto, AJ si è aperta mostrando una versione di sé che il pubblico normalmente non vede, e persino il loro cane Larry ha contribuito a farli apparire come persone reali, non semplicemente come personaggi costruiti per il wrestling. Le emozioni vere al centro delle storyline: La ricetta di Vince Russo per la WWE. Durante il Coach and Bro Show, Vince Russo ha sostenuto che la WWE dovrebbe sfruttare maggiormente queste personalità e queste esperienze autentiche per creare storyline capaci di coinvolgere emotivamente il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo lancia l’appello alla WWE: “Usate le vere storie dei wrestler nelle storyline”

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