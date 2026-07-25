Vince Russo lancia l’appello alla WWE | Usate le vere storie dei wrestler nelle storyline
Vince Russo ha chiesto alla WWE di usare le vere storie dei wrestler nelle storyline. Recentemente, il programma WWE Unreal ha mostrato aspetti più personali di CM Punk e AJ Lee, dettagli difficilmente visibili nella programmazione regolare. Questa rappresentazione ha evidenziato momenti privati dei due atleti, offrendo ai fan un’immagine più autentica del loro lato umano. Russo ha invitato la compagnia a seguire questo esempio e a integrare elementi reali nelle narrazioni.
WWE Unreal ha mostrato ai fan un lato più personale di CM Punk e AJ Lee, una parte di loro che raramente trova spazio nella programmazione settimanale della compagnia. Punk ha parlato del suo matrimonio con grande trasporto, AJ si è aperta mostrando una versione di sé che il pubblico normalmente non vede, e persino il loro cane Larry ha contribuito a farli apparire come persone reali, non semplicemente come personaggi costruiti per il wrestling. Le emozioni vere al centro delle storyline: La ricetta di Vince Russo per la WWE. Durante il Coach and Bro Show, Vince Russo ha sostenuto che la WWE dovrebbe sfruttare maggiormente queste personalità e queste esperienze autentiche per creare storyline capaci di coinvolgere emotivamente il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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