Logan Paul, arrivato in WWE nel 2022, ha ottenuto riconoscimenti per le sue performance sul ring, contrastando le critiche iniziali. Durante un evento recente, ha celebrato il calcio, riferendosi ai colleghi wrestler e lanciando una frecciatina. La sua presenza nel wrestling ha attirato attenzione, e le sue prestazioni sono state valutate positivamente da pubblico e addetti ai lavori. La sua carriera nel pro wrestling continua a svilupparsi, con risultati che hanno sorpreso molti.

Logan Paul ha iniziato la sua carriera nel pro wrestling in WWE nel 2022 e, nel giro di pochi anni, è riuscito a zittire gli scettici grazie alle sue ottime prestazioni sul ring. Quello che inizialmente era arrivato come una semplice celebrità ospite è diventato un membro importante del roster, conquistando anche il titolo degli Stati Uniti e quello di campione di coppia. Durante Saturday Night’s Main Event dello scorso maggio, Logan Paul ha riportato un infortunio nel match valido per i titoli di coppia ed è rimasto lontano dall’azione sul ring. Nonostante ciò, ha continuato ad apparire in TV al fianco della sua fazione, The Vision, pur non essendo ancora in grado di competere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul incorona il calcio e lancia una frecciata ai colleghi wrestler

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WWE wrestler, influencer Logan Paul surprises 2 Holy Cross seniors with $10K each for college

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