Un corpo è stato trovato nel fiume Chiese a Villanuova sul Clisi. I Carabinieri di Salò, insieme a ambulanza, vigili del fuoco e soccorso alpino, sono intervenuti sul posto. Le forze dell'ordine stanno verificando l'identità della persona trovata, che si sospetta possa essere quella di un uomo scomparso di recente. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso.

Un cadavere è stato rinvenuto lungo il fiume Chiese. Nel ricevere la segnalazione, i Carabinieri di Salò, l'ambulanza, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Valle Sabbia hanno raggiunto Villanuova sul Clisi (il luogo in cui è stato ritrovato l'uomo) e stanno risalendo all'identità. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che possa trattarsi di Fabio Beretta, un anziano che qualche giorno fa ha lasciato la propria abitazione per compiere una passeggiata in montagna ma del quale si sono perse le tracce. (In aggiornamento.). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Villanuova, rinvenuto nel fiume Chiese il corpo di Fabio Beretta, l'anziano scomparso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Villanuova, rinvenuto un cadavere nel fiume Chiese: è in corso l'identificazione

Omicidio Guerra, trovato il corpo della prof dopo 3 giorni di ricerche: rinvenuto nel fiume Lemene in località Sette SorelleDopo tre giorni di ricerche, il corpo di una professoressa è stato trovato nel fiume Lemene, vicino alle Sette Sorelle.

Temi più discussi: Scomparso da giovedì, per trovare Fabio Beretta i sub al lavoro nel Chiese; Trovato morto il 70enne disperso da giorni nei boschi di Villanuova; Va a passeggiare nel bosco ma viene sorpreso dal temporale: si cerca il 70enne Fabio Beretta con cani e droni; Settantenne disperso nei boschi di Villanuova sul Clisi: in campo anche elicottero, droni e unità cinofile.

Villanuova, rinvenuto un cadavere nel fiume Chiese: è in corso l'identificazioneÈ al vaglio delle autorità l'ipotesi che il corpo sia quello di Fabio Beretta. L'anziano di Vobarno avrebbe fatto perdere le proprie tracce da qualche giorno ... brescia.corriere.it

Esce per una passeggiata e scompare nel nulla, proseguono le ricerche del 70enne Fabio Beretta: in campo elicottero, droni e unità cinofileVILLANUOVA SUL CLISI. Proseguono senza sosta le ricerche del 70enne Fabio Beretta tra Villanuova sul Clisi e Vobarno, nel bresciano: l'uomo è uscito di casa per una passeggiata nella giornata di giove ... ildolomiti.it