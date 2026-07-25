Villanuova rinvenuto un cadavere nel fiume Chiese | è in corso l' identificazione
Un cadavere è stato trovato nel fiume Chiese a Villanuova sul Clisi. Le forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino, sono intervenute sul posto e stanno lavorando per identificare la vittima. La scoperta è stata segnalata alle autorità, che stanno conducendo le indagini senza fornire ulteriori dettagli. Non si conoscono al momento le cause del decesso o altre informazioni sull'uomo.
Un cadavere è stato rinvenuto lungo il fiume Chiese. Nel ricevere la segnalazione, i Carabinieri di Salò, l'ambulanza, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Valle Sabbia hanno raggiunto Villanuova sul Clisi (il luogo in cui è stato ritrovato l'uomo) e stanno risalendo all'identità. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che possa trattarsi di Fabio Beretta, un anziano che qualche giorno fa ha lasciato la propria abitazione per compiere una passeggiata in montagna ma del quale si sono perse le tracce. (In aggiornamento.). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Giappone, cadavere rinvenuto in un appartamento a Kobe: l’uomo era morto nel 2011
Omicidio Guerra, trovato il corpo della prof dopo 3 giorni di ricerche: rinvenuto nel fiume Lemene in località Sette SorelleDopo tre giorni di ricerche, il corpo di una professoressa è stato trovato nel fiume Lemene, vicino alle Sette Sorelle.