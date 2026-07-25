Villanuova rinvenuto un cadavere nel fiume Chiese | è in corso l' identificazione

Notizia in breve

Un cadavere è stato trovato nel fiume Chiese a Villanuova sul Clisi. Le forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino, sono intervenute sul posto e stanno lavorando per identificare la vittima. La scoperta è stata segnalata alle autorità, che stanno conducendo le indagini senza fornire ulteriori dettagli. Non si conoscono al momento le cause del decesso o altre informazioni sull'uomo.