Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto parteciperà allo sciopero nazionale indetto dalla UIL FP VVF, previsto per sabato 25 luglio dalle 15 alle 18. L’adesione è stata decisa dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo del contratto di lavoro. La protesta si concentra su organici insufficienti e stipendi considerati inadeguati.

Tarantini Time Quotidiano Anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto aderirà allo sciopero nazionale proclamato dalla UIL FP VVF. La mobilitazione è in programma sabato 25 luglio, dalle 15 alle 18, e arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo del contratto di lavoro. Al centro della protesta ci sono il mancato riconoscimento della specificità della professione, gli organici ritenuti insufficienti e un trattamento economico che, secondo il sindacato, non risponde più alle esigenze del personale. “Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili”, dichiara il segretario provinciale della UIL FP Vigili del Fuoco di Taranto, Valeria Trovato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Vigili del Fuoco, anche Taranto aderisce allo sciopero della UIL: “Organici insufficienti e stipendi inadeguati”

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TARANTO. VIGILI DEL FUOCO: DA 87 ANNI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA'

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