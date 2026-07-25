Vicenda miasmi lunedì tavolo di confronto in prefettura chiesto da Mastella

Da anteprima24.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha chiesto un nuovo incontro in prefettura per affrontare i problemi di miasmi nelle contrade di Benevento Nord, legati all’impianto di biogas. La richiesta è stata inviata dopo aver contattato il Prefetto, ringraziandola per la collaborazione. L’appuntamento è previsto per lunedì e coinvolgerà le istituzioni per discutere la situazione. La vicenda riguarda le emissioni di odori sgradevoli provenienti dall’impianto e le conseguenze sulla zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Ho contattato stamane il Prefetto di Benevento Raffaella Moscarella, che ringrazio per la costante collaborazione istituzionale che garantisce, per chiederle la convocazione di un nuovo tavolo tecnico-istituzionale sulla vicenda dei miasmi nelle contrade di Benevento Nord, collegate all’impianto biogas.   Nonostante la determinazione con cui il Comune è intervenuto, con ordinanze e atti amministrativi perentori e rigorosi, il problema, come ho potuto constatare personalmente mediante un sopralluogo nelle scorse ore, il problema non è risolto e i disagi dei cittadini persistono. Questo non è giusto e non posso accettarlo”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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