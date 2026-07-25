Viaggio nel business nascosto delle maglie da calcio contraffatte

Da lettera43.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Hong Kong sono state sequestrate oltre 30.000 maglie da calcio contraffatte, molte delle quali raffiguravano le divise di nazionali notevoli. L’operazione è avvenuta durante la Coppa del Mondo Fifa in America, con le maglie provenienti da vari paesi, tra cui Argentina, Francia, Brasile e Portogallo. Le divise contraffatte rappresentavano un segmento del mercato illegale legato al merchandising sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Argentina, Francia, Brasile, Portogallo. Tra le oltre 30 mila maglie da calcio contraffatte sequestrate a Hong Kong mentre in America si giocava la Coppa del Mondo Fifa spiccavano le divise delle nazionali più blasonate. Non mancavano però kit esotici, come quelli di Corea del Sud e Paraguay, né completi personalizzati con i nomi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’operazione ha portato all’arresto di 13 persone e alla confisca di prodotti falsificati destinati all’estero per un valore di oltre 20 milioni di dollari. Ma soprattutto ha riacceso i riflettori sul mercato parallelo delle cosiddette Fake Football Jersey: un business dorato con epicentro nel cuore dell’ Asia, alimentato ogni anno dal lancio delle nuove maglie di club e nazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

viaggio nel business nascosto delle maglie da calcio contraffatte
© Lettera43.it - Viaggio nel business nascosto delle maglie da calcio contraffatte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jude Bellingham - The Boy Who Chose the Harder Road

Video Jude Bellingham - The Boy Who Chose the Harder Road

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Spagna sono state scoperte oltre 66mila maglie di calcio contraffatte da vendere durante i Mondiali: 95 persone sono state fermate

Le statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane fanno luce sul business delle merci contraffatte. E in particolare sul pericolo dei “medicinali di lusso” per la saluteLe statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane rivelano un aumento nel traffico di merci contraffatte, con particolare attenzione ai...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web