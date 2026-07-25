A Hong Kong sono state sequestrate oltre 30.000 maglie da calcio contraffatte, molte delle quali raffiguravano le divise di nazionali notevoli. L’operazione è avvenuta durante la Coppa del Mondo Fifa in America, con le maglie provenienti da vari paesi, tra cui Argentina, Francia, Brasile e Portogallo. Le divise contraffatte rappresentavano un segmento del mercato illegale legato al merchandising sportivo.

Argentina, Francia, Brasile, Portogallo. Tra le oltre 30 mila maglie da calcio contraffatte sequestrate a Hong Kong mentre in America si giocava la Coppa del Mondo Fifa spiccavano le divise delle nazionali più blasonate. Non mancavano però kit esotici, come quelli di Corea del Sud e Paraguay, né completi personalizzati con i nomi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’operazione ha portato all’arresto di 13 persone e alla confisca di prodotti falsificati destinati all’estero per un valore di oltre 20 milioni di dollari. Ma soprattutto ha riacceso i riflettori sul mercato parallelo delle cosiddette Fake Football Jersey: un business dorato con epicentro nel cuore dell’ Asia, alimentato ogni anno dal lancio delle nuove maglie di club e nazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Viaggio nel business nascosto delle maglie da calcio contraffatte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jude Bellingham - The Boy Who Chose the Harder Road

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Spagna sono state scoperte oltre 66mila maglie di calcio contraffatte da vendere durante i Mondiali: 95 persone sono state fermate

Le statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane fanno luce sul business delle merci contraffatte. E in particolare sul pericolo dei “medicinali di lusso” per la saluteLe statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane rivelano un aumento nel traffico di merci contraffatte, con particolare attenzione ai...