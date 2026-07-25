Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati la realizzazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Abbiamo quello strada A1 Roma Napoli incidente tra Cassino e Pontecorvo verso Roma ammettono provoca code prestare Attenzione ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Pontina e Appia sulla statale Aurelia code per con il pane l'altezza di Raccordo Anulare verso Roma andiamo sulla statale Pontina code per traffico intenso tra Castel Romano a casa di Decima anche qui verso Roma sulla via Flacca code a tratti nei due sensi tra Sperlonga e Formia anche di un incidente all'altezza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40.

#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it