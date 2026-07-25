Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo anulare in carreggiata esterna sia sempre traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ci spostiamo sulla strada Aurelia coda all'altezza di Palidoro verso raccordo anulare andiamo sulla litoranea traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nelle due direzioni sulla Nettunense scooter Aprilia Campo di Carne verso quest'ultima vediamo con la ferrovia regionale Metromare a partire da lunedì 27 luglio per lunedì al venerdì e ultime partenze dei treni dei capolinea di Porta San Paolo è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:40Sul raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti, mentre il traffico sulle altre principali strade della regione Lazio si mantiene regolare.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40.

#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it