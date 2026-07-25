Alle 11:25 di oggi, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, si registra una coda tra il km 500 e il km 510. La circolazione è rallentata a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Il traffico si concentra in direzione sud, con tempi di percorrenza notevolmente allungati. Si consiglia di evitare la tratta o di percorrerla con cautela.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 milano-napoli coda tratti per traffico intenso altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli mentre sulla A24 roma-teramo traffico rallentato con code Tra la barriera Roma Est ed il nodo a 24 Milano Napoli sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Ardeatine Tuscolana in carreggiata esterna percorrendo la strada statale Aurelia per incidente lunghe code tra il grande raccordo direzione Civitavecchia sulla via Pontina si rallenta per l'intenso traffico tra Tor de' Cenci e vieni pratica è più avanti tra Castel Romano e Pomezia Nord direzione Latina è proprio veloce da astrale in mobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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