Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 di questa mattina, il traffico nella zona di Roma e nel Lazio si presentava regolare, secondo il servizio di Astral infomobilità. La circolazione è tornata alla normalità dopo eventuali disagi, con le strade che risultano scorrevoli e senza incidenti segnalati. La situazione resta monitorata dalla rete di informazione regionale, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali variazioni del traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico normalizzato su carreggiate del grande raccordo anulare sulle code altezza Laurentina in carreggiata esterna qualche disagio con coda e presente sulla Pontina Aurelia all'altezza del raccordo in uscita dal centro permangono invece dei rallentamenti sull'autostrada A1 roma-napoli a causa di un precedente incidente oramai rimorso all'altezza del Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli siamo in chiusura il trasporto pubblico la ferrovia regionale metro mare per consegna dei lavori di ristrutturazione e di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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