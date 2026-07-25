Il cantiere di Publiacqua in via Portigiani durerà circa 20 giorni, con lavori in corso per riparare una perdita d’acqua. Martedì sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune zone limitrofe. L’intervento, avviato in via d’urgenza, si sposta nella zona inferiore alla via principale. La perdita, scoperta a giugno, aveva interessato il museo archeologico, senza danni ai reperti. I lavori sono finalizzati a ripristinare la rete idrica e prevenire ulteriori problemi.

Si sposta a "valle" il cantiere di Publiacqua, aperto d’urgenza in via Portigiani, dopo l’importante perdita che a giugno ha interessato il museo archeologico, fortunatamente senza conseguenze per i reperti esposti. L’intervento in corso nel tratto compreso tra via Pascoli e via del Cecilia si è infatti concluso in anticipo di qualche giorno e quindi il cantiere per la posa della nuova conduttura adesso può avanzare verso via Marini, evitando di dover effettuare un nuovo lavoro nei prossimi mesi. L’obiettivo è concludere tutto a metà agosto. Per completare i nuovi allacci nel tratto già sostituito, Publiacqua avvisa che dalle ore 9 al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Portigiani, 20 giorni di cantieri. Martedì niente acqua: ecco dove

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