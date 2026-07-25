Un uomo di 29 anni, tunisino e pluripregiudicato, è stato arrestato a Verona con l'accusa di furti plurimi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il suo volto mentre compiva diversi colpi, alcuni con tecniche come la spaccata con l’uso di tombini. L’indagato, già sotto sorveglianza speciale, è stato trovato in casa e ora si trova in stato di fermo di indiziato di delitto per furto aggravato e ricettazione.

Fermo di indiziato di delitto per un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato, accusato di furto pluriaggravato e ricettazione a Verona. L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato individuato come responsabile di una serie di colpi che hanno suscitato allarme sociale in città. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica scaligera. Le indagini e il contesto operativo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra mobile di Verona è partita per contrastare una recente ondata di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Verona, furti con la spaccata usando i tombini: identificato dalle telecamere e bloccato in casa

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