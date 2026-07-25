Veglie | Terra Terra presentazione il 31 luglio Libro di Peppe Leccese
Venerdì 31 luglio alle 20.30 si terrà la presentazione del libro «TERRA TERRA» nello spazio del Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali a Veglie. L’autore, Peppe Leccese, sarà presente all’evento. La pubblicazione sarà discussa in un appuntamento pubblico aperto ai lettori. La presentazione si svolgerà in un ambiente storico e suggestivo, senza ulteriori dettagli sugli altri partecipanti o sul contenuto del volume.
Di seguito il comunicato: Sarà presentato Venerdì 31 Luglio alle ore 20.30 nella straordinaria cornice del Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali a Veglie il libro dello scrittore Peppe Leccese dal titolo «TERRA TERRA». L’evento è organizzato dalla “ Pro Loco di Veglie APS” in collaborazione con “I Presìdi del Libro Terra d’Arneo” e con il Patrocinio del Comune di Veglie. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo, dialogheranno con l’autore la giornalista e scrittrice Valentina Perrone e la prof.ssa Laura Brunettini. Nel corso della serata l’attore Andrea Ortese leggerà alcune pagine dal libro «Terra Terra». 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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