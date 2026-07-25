Venerdì 31 luglio alle 20.30 si terrà la presentazione del libro «TERRA TERRA» nello spazio del Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali a Veglie. L’autore, Peppe Leccese, sarà presente all’evento. La pubblicazione sarà discussa in un appuntamento pubblico aperto ai lettori. La presentazione si svolgerà in un ambiente storico e suggestivo, senza ulteriori dettagli sugli altri partecipanti o sul contenuto del volume.

Di seguito il comunicato: Sarà presentato Venerdì 31 Luglio alle ore 20.30 nella straordinaria cornice del Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali a Veglie il libro dello scrittore Peppe Leccese dal titolo «TERRA TERRA». L’evento è organizzato dalla “ Pro Loco di Veglie APS” in collaborazione con “I Presìdi del Libro Terra d’Arneo” e con il Patrocinio del Comune di Veglie. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo, dialogheranno con l’autore la giornalista e scrittrice Valentina Perrone e la prof.ssa Laura Brunettini. Nel corso della serata l’attore Andrea Ortese leggerà alcune pagine dal libro «Terra Terra». 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Veglie: “Terra Terra”, presentazione il 31 luglio Libro di Peppe Leccese

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