Veglie | Terra Terra presentazione il 31 luglio Libro di Peppe Leccese

Da noinotizie.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 31 luglio alle 20.30 si terrà la presentazione del libro «TERRA TERRA» nello spazio del Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali a Veglie. L’autore, Peppe Leccese, sarà presente all’evento. La pubblicazione sarà discussa in un appuntamento pubblico aperto ai lettori. La presentazione si svolgerà in un ambiente storico e suggestivo, senza ulteriori dettagli sugli altri partecipanti o sul contenuto del volume.

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Di seguito il comunicato: Sarà presentato  Venerdì 31 Luglio  alle ore 20.30 nella straordinaria cornice del  Chiostro del Convento dei Frati Minori Conventuali  a  Veglie  il libro dello scrittore  Peppe Leccese  dal titolo  «TERRA TERRA». L’evento è organizzato dalla “ Pro Loco di Veglie APS”  in collaborazione con  “I Presìdi del Libro Terra d’Arneo”  e con il Patrocinio del  Comune di Veglie. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Veglie  Mariarosaria De Bartolomeo, dialogheranno con l’autore la giornalista e scrittrice  Valentina Perrone  e la prof.ssa  Laura Brunettini. Nel corso della serata l’attore  Andrea Ortese  leggerà alcune pagine dal libro  «Terra Terra». 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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