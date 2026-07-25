Una donna ha intentato una causa contro i vicini accusandoli di aver causato disturbo con la cottura di carne alla griglia. La denuncia riguarda il rumore prodotto durante le grigliate, che ha portato a un reclamo legale. La questione si concentra sui livelli di rumore generati e sulla possibile interferenza con la quiete della residente. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali richieste di risarcimento o sulle azioni legali intraprese.

I vicini rumorosi non sono mai una cosa piacevole. Cilla Carden può raccontarvi tutto sui vicini rumorosi, perché i suoi sono diventati un vero e proprio fastidio. Anzi, sono diventati così fastidiosi che li ha citati in giudizio davanti alla Corte Suprema australiana. La massaggiatrice di Perth, in Australia, ha citato in giudizio i suoi vicini perché giocavano continuamente a basket e usavano il barbecue, il che, secondo lei, le impediva di godersi il proprio giardino. A volte può essere incredibilmente difficile integrarsi in un nuovo quartiere. Alcune persone tendono a prenderla ancora più sul personale del solito. Sembra che una donna vegana abbia un problema con i suoi vicini e con ciò che mangiano. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Vegana fa causa ai vicini per aver cotto carne alla griglia

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