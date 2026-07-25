La tedesca Varta ha presentato quattro istanze di fallimento con procedura di amministrazione controllata. La crisi segue il ritiro da parte di Apple, che ha scelto batterie cinesi per i suoi dispositivi. La società, specializzata in pile e sistemi di accumulo, si trova ora in una fase critica. La situazione si inserisce nel quadro di difficoltà dell’industria europea delle batterie, dopo il fallimento di NorthVolt.

Ellwangen, 24 luglio 2026 - L'industria europea delle batterie è in piena crisi, dopo il crac della svedese NorthVolt, oggi la tedesca Varta, specializzata nelle pile e nei sistemi di accumulo residenziale e industriale, ha presentato 4 istanze di fallimento con procedura di amministrazione controllata. L’azienda tedesca ha subito pesanti ripercussioni dopo l'addio di grandi partner commerciali, su tutti Apple che ha spostato le forniture in Cina. L'azienda rischiava di essere smembrata per andare incontro alle volontà dei più importanti investitori che volevano separare la divisione batterie destinata al mercato interno dal resto del gruppo. Al Tribunale distrettuale di Stoccarda, competente per il caso, sono state depositate quattro istanze, attualmente in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Varta verso il fallimento. La crisi dopo che Apple l’ha scaricata per le batterie cinesi

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