Un generale in pensione ha annunciato di aver lasciato il suo incarico nel comitato strategico di un’associazione di forze armate. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio sui social, senza ulteriori spiegazioni. La sua uscita è stata interpretata come una presa di distanza da alcune posizioni espresse in passato, ma il vicepremier ha dichiarato che non ci sono problemi con questa scelta.

Vannacci sì, Vannacci no? Questo è il dilemma. Ma per il vicepremier forzistaAntonio Tajaniil problema non si pone. “Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via“, puntualizza il leader di Forza Italia incalzato da un cronista al congresso regionale del partito a Grosseto che gli chiede se il centrodestra farà un accordo con il Generalissimo. “Oggi vota con Schlein, Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra“, è infatti convinto Tajani assicurando però che non accadrà in quanto “noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani che è quello che ci interessa“. Il titolare della Farnesina, infatti, prende le distanze anche dalle stesse polemiche, allontanando anche le provocazioni di Vannacci chiosando: “Ci stiamo preoccupando di quel che dobbiamo fare noi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci, il cigno nero che non preoccupa Tajani: ‘Accordo con Fn? E’ lui che se n’è andato’

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