Vangelo del 25 luglio 2026 | la vera grandezza sta nel servire gli altri e scegliere l’ultimo posto

Notizia in breve

Oggi è stato pubblicato un commento al Vangelo del 25 luglio 2026, in cui don Luigi Maria Epicoco sottolinea che Gesù ha detto ai discepoli che la vera grandezza consiste nel servire gli altri e nel scegliere l’ultimo posto. Il testo si concentra su questa interpretazione delle parole di Gesù, senza ulteriori commenti o analisi.