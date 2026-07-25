Vangelo del 25 luglio 2026 | la vera grandezza sta nel servire gli altri e scegliere l’ultimo posto
Oggi è stato pubblicato un commento al Vangelo del 25 luglio 2026, in cui don Luigi Maria Epicoco sottolinea che Gesù ha detto ai discepoli che la vera grandezza consiste nel servire gli altri e nel scegliere l’ultimo posto. Il testo si concentra su questa interpretazione delle parole di Gesù, senza ulteriori commenti o analisi.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulle parole di Gesù ai discepoli, ricordando che la vera grandezza non nasce dal potere, ma dal servire gli altri. Gesù insegna che la vera grandezza non consiste nel comandare, ma nel servire. Chi sceglie l’umiltà e dona la propria vita agli altri segue davvero il suo esempio. In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
VANGELO DEL GIORNO — 25 Luglio 2026 «Tra voi non sarà così» — La vera grandezza secondo Gesù
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