Vangelo del 18 luglio 2026 | la vera forza non nasce dalla violenza ma dalla mitezza

Da lalucedimaria.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 18 luglio 2026, un commento al Vangelo sottolinea che la vera forza di Gesù risiede nella mitezza, nell’amore gratuito e nella fedeltà alle piccole azioni quotidiane. Don Luigi Maria Epicoco evidenzia come questa forma di forza si differenzi dalla violenza, valorizzando l’importanza di un atteggiamento pacifico e umile. Il testo si concentra sullo stile di Gesù, descritto come esempio di resistenza attraverso la bontà e la pazienza, piuttosto che attraverso la forza fisica o l’aggressività.

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Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sullo stile di Gesù: una forza che non nasce dalla violenza, ma dalla mitezza, dall’amore gratuito e dalla fedeltà nelle piccole cose. Gesù evita lo scontro, continua a guarire nel silenzio e rivela una forza mite che non schiaccia i deboli, ma li rialza, compiendo la promessa annunciata dal profeta Isaia. In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:«Ecco il mio servo, che io ho scelto;il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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