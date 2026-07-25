vacanze estive per 36 milioni di italiani primo weekend da bollino rosso

Durante l’estate, 36,2 milioni di italiani hanno trascorso o stanno trascorrendo vacanze fuori casa, con l’87,6% che ha scelto di restare in Italia. Il primo weekend di agosto è stato classificato come bollino rosso, indicando un aumento del traffico sulle strade e nelle aree di servizio. I dati si riferiscono ai mesi tra giugno e settembre e sono stati raccolti da un’agenzia di mobilità.

Sono 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, l’87,6% sceglierà di rimanere nel Belpaese. E infatti per questo week end è già previsto il bollino rosso, visto che sulle strade ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas. Anche per questo in vista dell’aumento del traffico fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). Per fortuna l’ultimo fine settimana di luglio sarà all’insegna di temperature lontane dal caldo torrido dei giorni scorsi, con una netta prevalenza del verde nei bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Mattia Stanga | pov: gli italiani in vacanza

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