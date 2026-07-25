Vacanze al via l' esodo estivo degli italiani | weekend da bollino rosso

Inizia l’esodo estivo degli italiani: nel primo weekend di ferie, si prevede che più di 27 milioni di veicoli si spostino verso le mete turistiche. Le strade si riempiranno di auto e moto, con traffico intenso e code lungo le principali arterie. Le partenze riguardano tutte le regioni, segnando l’apice della mobilità estiva. La polizia stradale ha predisposto controlli e misure per gestire l’afflusso di veicoli.

Le valigie sono pronte per l’estate che entra nel vivo con il primo weekend di esodo estivo da bollino rosso. In tre giorni sono previsti oltre 27 milioni di autoveicoli in viaggio diretti verso le località turistiche del Paese. E l’Italia resta la meta preferita. Per affrontare l’aumento del traffico e per limitare eventuali disagi provocati da restringimenti e lavori in corso, Anas ha deciso di sospendere l’83% degli oltre 1.400 cantieri lungo la rete autostradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Esodo Estivo al Via: Aeroporti e Autostrade Italiane Sotto Pressione | Ultima Ora

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