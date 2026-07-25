Va in ospedale con dolori atroci all'intestino | trovata anguilla viva di 65 cm È entrata nel retto mentre pescavo

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un pescatore si è presentato in ospedale con dolori addominali intensi e parametri vitali alterati. Durante gli accertamenti, è stata trovata un'anguilla di 65 centimetri ancora viva all’interno del retto, che aveva perforato l’intestino. La presenza del pesce è stata confermata tramite esami diagnostici. I medici hanno rimosso l’anguilla e avviato il trattamento per le complicanze. Non sono stati riportati altri dettagli sullo stato di salute del paziente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pescatore si è recato in ospedale con dolori addominali lancinanti e parametri vitali alterati. I medici scoprono un'anguilla di 65 cm ancora viva che aveva perforato l'intestino. Il pesce è entrato nel retto mentre era a pesca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’orso torna a farsi vedere nel Bergamasco: ripreso da una fototrappola in Alta Valle Seriana mentre “gioca” con dei ramiUn orso è stato immortalato da una fototrappola in Alta Valle Seriana, in provincia di Bergamo.

Ex ballerina trovata morta nel Milanese, chiesti 12 anni per il compagno: “L’ha picchiata, ma non voleva uccidere”Una donna è stata trovata morta nel Milanese e il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 12 anni di reclusione per il suo compagno.

Temi più discussi: Ferrara, va al pronto soccorso: Forti dolori all'inguine e febbre. Dopo ore d'attesa torna a casa e muore: tre indagati tra medici e infermieri; Un uomo è stato ricoverato in ospedale a causa di un'abitudine post-prandiale.; Far Away, le trame dal 13 al 17 luglio 2026; Dopo aver accusato lievi dolori addominali per due giorni, è stata ricoverata in ospedale, dove i medici hanno scoperto un'appendice gravemente infiammata.

va in ospedale con doloriVa in ospedale con dolori atroci all’intestino: trovata anguilla viva di 65 cm. È entrata nel retto mentre pescavoUn pescatore si è recato in ospedale con dolori addominali lancinanti e parametri vitali alterati. I medici scoprono un’anguilla di 65 cm ancora viva che aveva perforato l’intestino. Il pesce è ... fanpage.it

Va in ospedale per febbre e dolori, ma scopre di avere 3 reni: il raro caso clinicoLa TC dell’addome dell’uomo di 41 anni mostra un rene soprannumerario (SK) fuso al rene destro (RK), formando una struttura a ferro di cavallo. Il rene sinistro (LK) è separato. Credit: Jawaharlal ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web