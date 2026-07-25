Va in ospedale con dolori atroci all'intestino | trovata anguilla viva di 65 cm È entrata nel retto mentre pescavo

Un pescatore si è presentato in ospedale con dolori addominali intensi e parametri vitali alterati. Durante gli accertamenti, è stata trovata un'anguilla di 65 centimetri ancora viva all’interno del retto, che aveva perforato l’intestino. La presenza del pesce è stata confermata tramite esami diagnostici. I medici hanno rimosso l’anguilla e avviato il trattamento per le complicanze. Non sono stati riportati altri dettagli sullo stato di salute del paziente.

Un pescatore si è recato in ospedale con dolori addominali lancinanti e parametri vitali alterati. I medici scoprono un'anguilla di 65 cm ancora viva che aveva perforato l'intestino. Il pesce è entrato nel retto mentre era a pesca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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