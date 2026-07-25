Usa agente polizia uccide uomo nel Wisconsin durante arresto | le immagini della sparatoria

Un uomo è stato ucciso da un agente di polizia durante un arresto in una strada trafficata di Madison, nel Wisconsin. Le immagini della sparatoria mostrano l’intervento delle forze dell’ordine e il momento in cui si svolge l’incidente. La polizia ha confermato l’accaduto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. La comunità locale si è riunita in segno di protesta, mentre le autorità hanno avviato un’indagine.

Alta tensione a Madison, nel Wisconsin, dopo che un agente di polizia ha ucciso un uomo, Corey Ruiz, durante un arresto in una strada trafficata della città. Secondo quanto affermato dalle forze dell’ordine la vittima avrebbe ferito il poliziotto con un un coltello. L’avvocato della famiglia dell’uomo ucciso sostiene che la morte sia ingiustificata e incostituzionale. Secondo il legale la polizia stava cercando di arrestare Ruiz perché sospettato di un reato minore contro il patrimonio e afferma che abbia fatto uso eccessivo della forza Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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USA, la POLIZIA UCCIDE un UOMO a MADISON: in città scoppia la RIVOLTA

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