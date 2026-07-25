Uomo ferito in strada a Napoli a colpi d’arma da fuoco

Un uomo di 33 anni è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco intorno alle 5 di questa mattina in via San Sebastiano, nel centro di Napoli. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La scena del crimine è stata immediatamente delimitata dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio sulle eventuali cause o sui responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 33 anni è stato ferito, intono alle 5 di oggi, a colpi d”arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nella centrale via San Sebastiano a Napoli. Il 33enne soccorso dal personale del 118 è stato portato al Pronto Soccorso “Vecchio Pellegrini” in codice rosso e successivamente trasportato all’ Ospedale del Mare per una ferita alla spalla. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Indagano agli dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Commissariato Dante e della locale Squadra Mobile della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli, 49enne ferito da colpi d'arma da fuoco a Barra: indagini della polizia

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