È stata lanciata alla fine del 2025 e ha già conquistato il premio " Barawards Innovazione dell’anno ", prestigioso riconoscimento attribuito dal noto magazine Bargiornale alle novità di prodotto e servizio nel settore dell’ospitalità e della ristorazione made in Italy. Parliamo dell’amaro alle erbe ‘ Miscela antigelo ’, seconda referenza della linea ‘Miscela al 30’ della Premiata officina Lugaresi, il brand di superalcolici fondato dal vulcanico imprenditore cesenate Federico Lugaresi. Ispirata ai contenitori d’olio per motori a due tempi, la Miscela al 30 (l’originale bevanda alcolica, concepita tra 2018 e 2019) è diventata in breve tempo un oggetto di culto già per il suo packaging, una vera icona per i nostalgici degli anni Ottanta: "chi la compra la tiene sul bancone, la regala, la colleziona", commenta Lugaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’Miscela antigelo’ al bar . Premiato l’amaro vintage Lugaresi

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