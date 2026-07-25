Una ciclabile per il polo scolastico | Percorso nel verde e in sicurezza

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per una nuova ciclopedonale che attraverserà il parco, collegando via Rossi e via Trieste. La strada sarà dedicata ai pedoni e alle biciclette e servirà il nuovo polo scolastico per bambini da zero a sei anni. L’intervento mira a garantire un percorso più sicuro e verde per gli utenti che frequentano l’area. I lavori sono stati avviati pochi giorni fa e sono ancora in corso.