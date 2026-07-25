Una ciclabile per il polo scolastico | Percorso nel verde e in sicurezza
Sono iniziati i lavori per una nuova ciclopedonale che attraverserà il parco, collegando via Rossi e via Trieste. La strada sarà dedicata ai pedoni e alle biciclette e servirà il nuovo polo scolastico per bambini da zero a sei anni. L’intervento mira a garantire un percorso più sicuro e verde per gli utenti che frequentano l’area. I lavori sono stati avviati pochi giorni fa e sono ancora in corso.
Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la realizzazione di una nuova ciclopedonale che, attraversando l’area del parco, collegherà via Rossi e via Trieste a servizio del nuovo polo scolastico 0-6 S.Agostino. L’esigenza di questo intervento nasce dall’imminente completamento della nuova struttura di via Trieste, un polo moderno che da settembre accorperà l’attuale scuola materna e l’asilo nido di viale Udine, accogliendo ogni giorno circa 180 bambini oltre al personale scolastico. "Essendo via Trieste una strada chiusa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maria Raffaella Pennacchia (foto) - l’accresciuto afflusso di auto rischia di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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