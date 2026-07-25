Un visitatore insolito è stato avvistato in piazza dei Cavalieri a Pisa: si tratta di un maiale con una bandana gialla attorno al collo, portato al guinzaglio da una persona. L'animale ha attraversato la piazza, attirando l'attenzione dei passanti. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze del suo arrivo o alle intenzioni della persona con l'animale.

Pisa, 26 luglio 2026 – È apparso un visitatore insolito in piazza dei Cavalieri a Pisa. Un maiale con tanto di bandana gialla legata al collo ha attraversato uno dei luoghi più suggestivi della città condotto al guinzaglio dalla sua "umana". La particolare comitiva, composta da tre turiste del nord Europa, e l'animale ha destato la curiosità dei passanti che, increduli, hanno sfoderato lo smartphone per immortalare il curioso incontro. https:www.lanazione.itvideopisa-un-maialino-a-spasso-per-la-citta-h36fhvpm Il maiale si è fermato due o tre volte, poi ha emesso qualche grugnito scaturendo l'ilarità dei presenti. Il gruppo, che aveva con sé anche un passeggino portatile per l'animale, ha imboccato l'arco sotto la Torre del Conte Ugolino per poi proseguire probabilmente verso piazza dei Miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Un insolito ‘turista’ in giro per Pisa: al guinzaglio non c’è un cane, ma un simpatico maialino

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