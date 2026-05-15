La partita tra Pisa e Napoli si giocherà in un orario insolito rispetto agli appuntamenti più tradizionali, generando alcune restrizioni e modifiche nella vendita dei biglietti. Sono stati stabiliti limiti di accesso al settore ospiti, che sarà riservato ai tifosi provenienti da fuori città. La vendita dei tagliandi è aperta online e presso i punti autorizzati, con alcune limitazioni per l’ingresso in base alle normative vigenti. La data e l’orario esatto della partita sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità sportive.

? Punti chiave Perché il match si giocherà in un orario così insolito?. Chi potrà accedere al settore ospiti per questa sfida?. Come cambieranno i prezzi dei biglietti per le tribune?. Perché la Lega A è finita davanti al tribunale amministrativo?.? In Breve Settore ospiti riservato a tesserati scuole calcio di Pisa e provincia.. Divieto di trasferta per tutti i sostenitori provenienti dalla Regione Campania.. Prezzi biglietti tra 25 euro in curva e 145 euro in tribuna superiore.. Tariffa agevolata di 5 euro per giovani calciatori presso Pisa Store via Oberdan.. Domenica 17 maggio alle ore 12:00 il Pisa ospiterà il Napoli in una sfida decisiva per la penultima giornata di campionato, dopo un lungo stallo organizzativo che ha coinvolto la Lega A e le autorità romane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa-Napoli in orario insolito: restrizioni e biglietti in vendita

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