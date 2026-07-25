Diversi giornalisti, artisti e imprenditori hanno confermato di aver frequentato il ristorante gestito da Valter Lavitola. Il locale era considerato un punto di incontro per queste categorie. Tuttavia, l’autore del testo afferma di non essere mai entrato nel locale. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventi o sviluppi specifici legati al ristorante o a Lavitola.

Visto che, ormai, tanti importanti colleghi ammettono di aver frequentato il ristorante di Valter Lavitola, bistrò che – a quanto pare – era divenuto crocevia di giornalisti, artisti e imprenditori, io devo dire di non averci mai messo piede. Ho guardato online le immagini del locale, l’esterno alberato nel quartiere Monteverde e il menù con una serie di proposte allettanti, ma neppure sapevo che l’uomo condannato per tentata estorsione a Silvio Berlusconi avesse aperto una locanda. E dire che Lavitola lo conoscevo bene, anche se negli ultimi anni l’avevo perso di vista. Prima che la Procura di Roma lo indagasse per strage e si sapesse della sua nuova attività e dei suoi nuovi amici, tra i quali ho scoperto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, Valter si spacciava per editore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Un aneddoto su Valterino Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Terracciano racconta l'aneddoto su Modric: "Al primo allenamento ..."Durante il suo intervento, il difensore del Milan ha ricordato il primo allenamento con Luka Modric.

“Ci hanno chiamato all’improvviso a Milanello”: l’aneddoto di Cutrone su BerlusconiPatrick Cutrone ha raccontato di essere stato chiamato improvvisamente a Milanello, il centro sportivo del club.

Si parla di: Un aneddoto su Valterino Lavitola.

Un aneddoto su Valterino LavitolaIl ricordo di Valter Lavitola e Sergio De Gregorio: il quotidiano campano mai decollato, i rapporti con Berlusconi e le successive vicende giudiziarie. panorama.it

L'Avanti, Berlusconi e il carcere, le mille vite di 'Valterino' LavitolaLa casa di Montecarlo che affondò la carriera politica di Gianfranco Fini. La compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi. La tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi per il giro ... ansa.it