Ci hanno chiamato all’improvviso a Milanello | l’aneddoto di Cutrone su Berlusconi

Da pianetamilan.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Patrick Cutrone ha raccontato di essere stato chiamato improvvisamente a Milanello, il centro sportivo del club. Durante un’intervista, ha parlato del suo forte legame con il Milan e ha condiviso un aneddoto su un incontro con il proprietario del club. Il giocatore ha descritto l’episodio come un momento speciale, senza fornire ulteriori dettagli. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sul rapporto con il club.

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Il Milan ha vinto tantissimo nella sua storia, anche grazie ai tantissimi campioni avuti in squadra (qui un aneddoto interessante). Non solo però: ogni grande club deve sapere anche coltivare e valorizzare i giovani talenti dei propri settori giovanili. Tra questi c'è chi, pur avendo intrapreso una strada diversa e lontana dai colori rossoneri, non ha mai nascosto l'amore per il Milan restando legato al Diavolo anche dopo tanti anni passati lontani da Milanello. A raccontare un interessante aneddoto è l'ex prima punta del Milan Patrick Cutrone, che è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. Ecco un interessante estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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