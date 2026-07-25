Umbria 2030 | modello per un patto sul futuro della regione
Delinea un percorso per arrivare a costruire un modello di governance partecipativa per lo sviluppo il documento " Umbria 2030: Patto per il futuro della Regione " preadottato dalla Giunta regionale e "fortemente voluto" dalla presidente Stefania Proietti. Due le finalità: definire una visione comune ancorata ai principi di sostenibilità, innovazione e coesione sociale e promuovere un dialogo istituzionale tra i principali attori sociali, economici ed istituzionali del territorio. La Regione - spiega in una nota l’ente - individua un percorso volto a definire in modo condiviso un protocollo per la programmazione delle sessioni e dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Dalla Regione un nuovo modello di governance partecipativa per lo sviluppo. Giunta preadotta 'Umbria 2030', 'fortemente voluto' dalla presidente Proietti x.com
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