Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani più vicino i bianconeri insistono per Lucumì

Notizia in breve

La Juventus sta negoziando l'acquisto di Kolo Muani, mentre insiste per aggiudicarsi il difensore centrale Lucumì. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. La società segue attentamente le operazioni di mercato e aggiorna regolarmente sulle trattative in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.