Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani più vicino i bianconeri insistono per Lucumì
La Juventus sta negoziando l'acquisto di Kolo Muani, mentre insiste per aggiudicarsi il difensore centrale Lucumì. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. La società segue attentamente le operazioni di mercato e aggiorna regolarmente sulle trattative in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2026. La Juve insiste per Lucumì: è il colombiano il primo obiettivo per la difesa. Serve questa offerta per convincere il Bologna. Ore 10:30 – Lucumì resta il nome in pole position per quanto riguarda la difesa della Juve. Ma servono 20 milioni più bonus per convincere il Bologna Svolta Kolo Muani, il francese è più vicino alla Juve: ecco quando potrebbe ‘sbarcare’ a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVENTUS - KOLO MUANI: ACCORDO TOTALE!
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