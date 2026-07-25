Ucraina attacco notturno su Zaporizhzhia | ferito un 63enne

Un attacco russo notturno su Zaporizhzhia ha causato il ferimento di un uomo di 63 anni. Durante l’attacco sono stati danneggiati negozi, padiglioni e un edificio commerciale di due piani, che è andato a fuoco. Nessuna altra vittima è stata segnalata. I danni agli edifici sono ancora in fase di valutazione. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

In Ucraina, un attacco russo su Zaporizhzhia ha ferito un uomo di 63 anni, danneggiando negozi, padiglioni e un edificio commerciale a due piani, andato a fuoco. L’ incendio si è propagato su un’area di 900 metri quadrati e ha richiesto l’intervento dei vigili, che hanno trascorso la notte a domare le fiamme. Un secondo attacco ha colpito Sumy: qui sono morti tre dipendenti del servizio postale statale. I raid sono avvenuti mentre il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale di venerdì, avvertiva che la Russia stava preparando missili per un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina, potenzialmente nelle 48 ore successive.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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