Un ragazzo è stato ucciso da un gruppo di persone durante la notte tra sabato e domenica. Dopo l'aggressione, è rimasto in coma per quattro giorni senza mai riprendere conoscenza. La vittima è stata trovata gravemente ferita e successivamente deceduta. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’aggressione di cui si sono avute notizie. La vicenda ha suscitato attenzione, ma non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali motivazioni o dinamiche dell’attacco.

Massacrato di botte dal branco nella notte tra sabato e domenica, poi quattro giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza. Si è spezzata così la vita di Nicola Musiani, 54 anni, morto mercoledì al Bufalini di Cesena dopo il violento pestaggio subito nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, dove da circa dieci anni viveva in un camper. Ieri l’autopsia, eseguita dal medico legale Dario Raniero, ha confermato un quadro di estrema violenza: numerosi colpi inferti soprattutto alla testa e al torace. Ora toccherà agli accertamenti stabilire quali lesioni siano risultate fatali su un fisico già profondamente debilitato. L’inchiesta dei carabinieri procede per omicidio contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Ucciso dal branco: il mistero del ‘ragazzo’ amato da tutti; Detenuto ucciso nel carcere di Viterbo, l’ipotesi del branco: telecamere al vaglio; Pinarella di Cervia, lo prendiamo e lo ammazziamo: le indagini sul branco che ha ucciso Nicola Musiani; Omicidio a Mammagialla, l’ipotesi del branco: telecamere al setaccio per ricostruire il delitto.

Nicola Musiani, uno per la morte del quale non si scomoderanno #Salvini e #Meloni, ma nemmeno #Porro e #Cerno Per avere la loro attenzione servirebbe che il branco di criminali che l'ha aggredito e ucciso fosse d'importazione o almeno chiaramente qualif x.com

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