Ubriaco e molesto nel cuore di Ancona per quanti anni è stato bandito dalle piazze della città

Un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un Daspo urbano a Ancona. Il provvedimento è stato emesso dal Questore dopo che l’uomo, in stato di ebbrezza, ha molestato e aggredito alcuni passanti nel centro cittadino. L’ordine vieta all’uomo di accedere alle piazze della città per un certo periodo di tempo. La misura arriva a seguito di episodi di comportamento molesto e aggressivo, documentati dalle forze dell’ordine.

Un daspo urbano è stato emesso dal Questore di Ancona nei confronti di un uomo italiano di circa 60 anni, sanzionato per ubriachezza manifesta dopo aver molestato e aggredito alcuni passanti. Il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori episodi che possano compromettere il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici. L’intervento della Polizia in piazza della Repubblica Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha firmato un daspo urbano nei confronti di un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di armi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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