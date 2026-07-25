tutti gli appuntamenti da non perdere alla prossima paris fashion week 2026

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 si terrà a Parigi la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2026-2027. La manifestazione, organizzata dalla Fédération de la haute couture et de la mode, si svolgerà nella capitale francese. Gli appuntamenti principali sono in programma in diverse location della città, con sfilate e presentazioni di designer internazionali. La settimana della moda si svolge ogni anno, attirando stilisti, buyer e media da tutto il mondo.

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 la Ville Lumiére ospiterà la Paris Fashion Week 2026 per la collezione primaveraestate 2026-2027, come annunciato dalla Fédération de la haute couture et de la mode. Si tratta di una delle settimane della mod a più attese in assoluto, confermando Parigi una delle capitali europee per quanto riguarda tendenze e sfilate. Infatti, anche quest’anno il programma è vasto: parteciperanno 101 maison, 68 delle quali sfileranno e 33 presenteranno le collezioni. Il calendario della Paris Fashion Week 2026: assenti e debutti. Ecco il calendario di questa settimana della moda: Debutti e ritorni da segnalare. Tra i debutti più attesi c’è sicuramente Maxhosa Africa, ma anche Alexandra Golovanoff. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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