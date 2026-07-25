A luglio si è concluso con un aumento delle presenze turistiche rispetto alle previsioni. Gli operatori del settore alberghiero e gli imprenditori di San Benedetto e Grottammare hanno riferito un bilancio complessivamente positivo per la stagione 2026. Non sono stati segnalati problemi rilevanti o cali significativi nelle attività turistiche durante il mese. La valutazione generale indica un andamento favorevole rispetto alle aspettative iniziali.

Gli operatori promuovono la stagione turistica 2026. A pochi giorni dalla conclusione di luglio, il bilancio tracciato da albergatori e imprenditori di San Benedetto e Grottammare è nel complesso positivo. Dopo un giugno giudicato praticamente da tutti sopra le aspettative, anche il mese di luglio si avvia alla chiusura con numeri in linea o leggermente superiori rispetto allo scorso anno. Qualche ombra è arrivata soltanto negli ultimi giorni, complice la violenta grandinata che ha colpito il territorio, mentre le aspettative per agosto restano elevate. Per Giorgio Mancini, titolare dell’Hotel Progresso di San Benedetto, i dati confermano una crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, presenze sopra le aspettative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Turismo enogastronomico e delle radici: un business da 5 miliardi per i borghi italiani

Notizie e thread social correlati

Turismo e presenze, la città sopra la media nazionaleSenigallia si conferma come principale destinazione turistica della vallata, mantenendo una permanenza media di 4,6 giorni.

Turismo a Crotone, confronto ARBBAC e Comune per aumentare le presenzeIl confronto tra l’ARBBAC e il Comune di Crotone riguarda strategie per aumentare le presenze turistiche nella città.

Temi più discussi: Comunicati stampa - Turismo: in Sardegna flussi record, l’Istat certifica che la Sardegna è la prima regione per crescita di arrivi e presenze nel 2025; Turismo, con 21,9 milioni di presenze la Sardegna è la regione che cresce di più; Il turismo è in crescita. Presenze a +11,7% e soggiorni più lunghi. La Versilia è promossa; Il turismo cresce e supera il milione di presenze: ecco dove.

Sardegna, turismo da record nel 2025: Germania, Francia e Svizzera guidano i flussiNel 2025, la Sardegna ha segnato un nuovo record nel settore del turismo internazionale, superando per la prima volta la soglia dei venti milioni di presenze. Con un totale di 21.802.000 presenze (+15 ... it.blastingnews.com

Turismo, Germania, Francia e Svizzera primi mercati per la SardegnaResta la Germania il primo mercato straniero, e in assoluto, per il turismo in Sardegna: per la prima volta nel 2025 i tedeschi hanno superato i tre milioni di presenze, in aumento del 19,8% rispetto ... ansa.it