turismo a crotone confronto arbbac e comune per aumentare le presenze

Il confronto tra l’ARBBAC e il Comune di Crotone riguarda strategie per aumentare le presenze turistiche nella città. Attualmente, Crotone è una delle mete più scelte da chi cerca località marine durante le vacanze estive. La discussione si concentra su iniziative e interventi per promuovere il turismo e migliorare l’accoglienza ai visitatori. La città, con le sue spiagge, attira un numero crescente di turisti in questa stagione.

È tempo di vacanze e le città, in particolare quelle che si affacciano sul mare, sono in questo periodo frequentate da turisti. Crotone è tra le mete preferite da chi ama il mare. Un evento che l’amministrazione comunale intende migliorare per quanto riguarda le presenze in Città. Perché avvenga ciò s i è svolto, presso una struttura ricettiva del territorio, un partecipato incontro promosso e organizzato da ARBBAC (Associazione Regionale Bed & Breakfast e Affittacamere Calabria) con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni le principali criticità che interessano il comparto extralberghiero e individuare soluzioni condivise per rafforzare l’offerta turistica cittadina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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