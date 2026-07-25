Trump spaventa i repubblicani coi nuovi dazi | lo spettro della sconfitta al midterm se la Casa Bianca non punta sul caro-vita

I nuovi dazi annunciati dal governo americano hanno suscitato preoccupazioni tra i repubblicani, con alcuni temendo che possano indebolire la posizione del partito alle prossime elezioni di metà mandato. Tra i sostenitori, solo pochi apprezzano le misure come strumenti di politica commerciale. Tuttavia, l’opposizione critica l’impatto sui prezzi e sulla crescita economica. La questione si inserisce nel dibattito sulla strategia politica e il rischio di perdere consensi in un contesto di crescente attenzione alle questioni economiche e sociali.

I dazi sono tornati. E non sono molti nel partito repubblicano che, come Donald Trump, li ritengano “la parola più bella del dizionario”. I nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% imposti a oltre 80 partner commerciali, compresa l’Ue – uniti a quelli levati contro il Canada alcuni giorni fa e a quelli minacciati sui prodotti farmaceutici – suscitano nel partito di Trump il timore di un aumento del costo della vita proprio alla vigilia delle elezioni di midterm. È anche l’incertezza del quadro giuridico a preoccupare. Come già avvenuto nel recente passato, anche questo nuovo giro di tariffe potrebbe essere bocciato dai tribunali, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza a una situazione già decisamente confusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos

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