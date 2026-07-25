Trump parla alla cena con i corrispondenti e li attacca | Siete ossessionati da me Poi annuncia | Mi ricandido

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l’ex presidente ha affermato che i media sono ossessionati da lui e ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle presidenziali. Ha anche detto che il 93% delle notizie su di lui sono negative. La serata si è svolta all’hotel Waldorf Astoria di Washington, a pochi giorni da un tentato attentato avvenuto il 25 aprile.

Donald Trump ha partecipato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che si è tenuta all'hotel Waldorf Astoria a Washington dopo il tentato attentato del 25 aprile scorso: "Il 93 per cento delle notizie su di me sono negative. Questo posto è il più grande gruppo di persone affette da sindrome da ossessione per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SPARI ALLA CENA CON TRUMP. LUI E VANCE PORTATI VIA DALLA SICUREZZA.

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