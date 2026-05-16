Il nuovo romanzo narrato in prima persona presenta una protagonista che, dopo i cinquant’anni, si rende conto di essere diventata invisibile agli occhi degli altri. La storia descrive il desiderio di una vita diversa che riaffiora in modo improvviso e la sua capacità di percepire le incongruenze nelle situazioni troppo perfette. La protagonista, chiamata Margherita Fiori, decide di intraprendere un percorso di trasformazione personale, spinta dalla consapevolezza di essere arrivata a un punto di svolta.

D opo i cinquant’anni spesso le donne diventano invisibili e quando se ne accorgono è troppo tardi. Ma questa consapevolezza per Margherita Fiori si trasforma in una spinta a un cambiamento mirabolante. Da impiegata anonima del tribunale di Milano, efficiente ma sempre nelle retrovie, comincia a farsi notare con vestiti colorati, mèche bionde e rossetti vivaci. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Leggi anche › Da una foto ingiallita spunta un terribile segreto, nell’ultimo libro di Trude Teige Ha sessant’anni, un figlio grande, un divorzio alle spalle e diciassette anni di solitudine. Un incontro inaspettato in panetteria le fa ritornare la voglia di avere un compagno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il desiderio di una nuova vita, che ritorna quando meno te lo aspetti. E la capacità di avvertire le stonature in partiture troppo perfette. Sono le caratteristiche dell’ironica protagonista del nuovo giallo "Il talento di Margherita"

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Viola Veloce Il talento di Margherita

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