Il desiderio di una nuova vita che ritorna quando meno te lo aspetti E la capacità di avvertire le stonature in partiture troppo perfette Sono le caratteristiche dell’ironica protagonista del nuovo giallo Il talento di Margherita
Il nuovo romanzo narrato in prima persona presenta una protagonista che, dopo i cinquant’anni, si rende conto di essere diventata invisibile agli occhi degli altri. La storia descrive il desiderio di una vita diversa che riaffiora in modo improvviso e la sua capacità di percepire le incongruenze nelle situazioni troppo perfette. La protagonista, chiamata Margherita Fiori, decide di intraprendere un percorso di trasformazione personale, spinta dalla consapevolezza di essere arrivata a un punto di svolta.
D opo i cinquant’anni spesso le donne diventano invisibili e quando se ne accorgono è troppo tardi. Ma questa consapevolezza per Margherita Fiori si trasforma in una spinta a un cambiamento mirabolante. Da impiegata anonima del tribunale di Milano, efficiente ma sempre nelle retrovie, comincia a farsi notare con vestiti colorati, mèche bionde e rossetti vivaci. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Leggi anche › Da una foto ingiallita spunta un terribile segreto, nell’ultimo libro di Trude Teige Ha sessant’anni, un figlio grande, un divorzio alle spalle e diciassette anni di solitudine. Un incontro inaspettato in panetteria le fa ritornare la voglia di avere un compagno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Viola Veloce Il talento di Margherita
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