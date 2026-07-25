Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Padova mentre tentava di truffare un anziano di 84 anni nel quartiere Forcellini. Dopo il fallimento del tentativo, l’individuo si è camuffato per evitare l’identificazione, ma è stato comunque scoperto e fermato dalle forze dell’ordine nel primo pomeriggio di venerdì 24 luglio. L’intervento delle Volanti ha impedito che la truffa andasse a buon fine.

Fermato un giovane di 21 anni mentre tentava una truffa ai danni di un anziano di 84 anni nel quartiere Forcellini. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 24 luglio, è stato sventato grazie alla prontezza del figlio della vittima e all’intervento tempestivo delle Volanti della Questura di Padova. Il giovane, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Padova. La dinamica della tentata truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Truffa a Padova, 21enne si camuffa dopo il colpo fallito: smascherato e arrestato

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