Treni nuovo stop a Firenze dal 26 al 30 luglio anche per l’AV | orari tratte interessate e bus sostitutivi

Dal 26 al 30 luglio, i treni saranno sospesi dalla sera fino a metà mattina nella stazione di Firenze. La sospensione riguarda anche i servizi ad alta velocità, Intercity e Regionali, con alcune tratte soggette a modifiche di orario, variazioni di fermate e ritardi fino a tre ore. Durante questo periodo, saranno disponibili servizi sostitutivi in autobus per i passeggeri interessati.

Lo stop ai treni dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio: Interessati sia i treni dall'Alta Velocità sia i treni Intercity e Regionali con anticipi, variazioni di fermate e aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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