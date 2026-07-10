Treni riaprono le tratte ferroviarie di Firenze | ma i lavori per il cavalcaferrovia Ponte al Pino riprendono dal 26 al 30 luglio

Notizia in breve

Le tratte ferroviarie tra Firenze Campo di Marte e Rifredi, e tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sono state riaperte dopo la conclusione della prima fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. La riapertura è stata annunciata da Rete ferroviaria italiana, che ha comunicato il termine delle operazioni. I lavori sul cavalcaferrovia riprenderanno dal 26 al 30 luglio, e comunque l'intervento sarà concluso entro fine mese.