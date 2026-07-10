Treni riaprono le tratte ferroviarie di Firenze | ma i lavori per il cavalcaferrovia Ponte al Pino riprendono dal 26 al 30 luglio
Le tratte ferroviarie tra Firenze Campo di Marte e Rifredi, e tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sono state riaperte dopo la conclusione della prima fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. La riapertura è stata annunciata da Rete ferroviaria italiana, che ha comunicato il termine delle operazioni. I lavori sul cavalcaferrovia riprenderanno dal 26 al 30 luglio, e comunque l'intervento sarà concluso entro fine mese.
Dopo i giorni neri sulle ferrovie italiane, è giunta al termine la prima fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Lo ha comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) annunciando la riapertura delle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi, e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella. La circolazione è ripresa regolarmente alle ore 4 di mattina del 10 luglio. Il cantiere riaprirà alle ore 23:00 di domenica 26 luglio per proseguire i lavori fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia, dal peso di circa 550 tonnellate. Solo allora l’intervento sarà ufficialmente completato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
2026-07-05 FIRENZE - STOP TRENI PER LAVORI A PONTE AL PINO, ITALIA SPEZZATA
Notizie e thread social correlati
Firenze, ripartono i treni dopo i lavori su Ponte al Pino: ecco quando sarà posizionato il nuovo cavalcaferroviaDopo giorni di interruzione, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata ripristinata.
Ponte al Pino, stop treni per lavori al vecchio cavalcaferrovia. Giani: ‘E’ emergenza nazionale’I treni sono stati sospesi sul tratto tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa di lavori di sostituzione di un ponte di 140...
Temi più discussi: Treni dei pendolari, salta la riapertura della linea ferroviaria Torino- Aosta: il via in primavera; Ponte al Pino, fine fase 1. I treni tornano a viaggiare. Ma la tregua è di 15 giorni; Ripartono i treni tra Varese, il Canton Ticino e Porto Ceresio: dopo un mese riapre la linea; Ferrovia, si parte parzialmente l’11 gennaio Treni da Ivrea fino a Pont-Saint-Martin.
Modifiche circolazione treni per lavori tra Cremona e Cava Tigozzi/Olmeneta #codogno #treni #trenord #bus #manutenzione #lavori #circolazione Intervento per lavori di manutenzione infrastrutturale sospensione della circolazione dei treni nelle tratte Cremo facebook
Viaggi notturni in treno: affascinanti, comodi, sostenibili. La nuova mappa per girare l’EuropaLa scelta di sempre più persone a utilizzare le rotaie rispetto ai cieli spinge il rilancio dei treni che viaggiano di notte. Ecco le rotte più interessanti ... iodonna.it
Fine dei cantieri: da domani ripartono i treni dopo un mese di bus e disagiDa domani – lunedì 6 luglio – ripartono i treni. Finalmente la linea ferroviaria riapre dopo un mese di lavori, durante il quale gli utenti si sono dovuti arrangiare con i bus sostitutivi che, chiaram ... prealpina.it