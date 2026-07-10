Treni riaprono le tratte ferroviarie di Firenze | ma i lavori per il cavalcaferrovia Ponte al Pino riprendono dal 26 al 30 luglio

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tratte ferroviarie tra Firenze Campo di Marte e Rifredi, e tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sono state riaperte dopo la conclusione della prima fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. La riapertura è stata annunciata da Rete ferroviaria italiana, che ha comunicato il termine delle operazioni. I lavori sul cavalcaferrovia riprenderanno dal 26 al 30 luglio, e comunque l'intervento sarà concluso entro fine mese.

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Dopo i giorni neri sulle ferrovie italiane, è giunta al termine la prima fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Lo ha comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) annunciando la riapertura delle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi, e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella. La circolazione è ripresa regolarmente alle ore 4 di mattina del 10 luglio. Il cantiere riaprirà alle ore 23:00 di domenica 26 luglio per proseguire i lavori fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia, dal peso di circa 550 tonnellate. Solo allora l’intervento sarà ufficialmente completato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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