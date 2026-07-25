treni dal 26 al 30 luglio circolazione sospesa nel nodo di firenze

Dal 26 al 30 luglio la circolazione dei treni sarà sospesa nel nodo di Firenze. Durante questa settimana si prevedono ritardi e cancellazioni su tutta la rete ferroviaria. La sospensione riguarda principalmente le linee che transitano attraverso lo snodo ferroviario di Firenze, uno dei punti chiave del sistema nazionale. La sospensione è legata a interventi di manutenzione o lavori programmati. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di partire.

Ritardi e cancellazioni sono previsti sulla rete ferroviaria nell'ultima settimana di luglio: lo snodo di Firenze, arteria fondamentale della viabilità che collega il Nord e il Sud Italia, dopo un primo di round di lavori eseguiti dalle ore 23 di domenica 5 luglio alle ore 4 di venerdì 10 luglio, sarà interessato una seconda finestra di lavori programmati dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. In questo lasso di tempo, verrà completata l'installazione del nuovo cavalcaferrovia "Ponte al Pino", del peso di circa 550 tonnellate, dopo che la vecchia struttura è stata abbattuta all'inizio del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Chiusura di Ponte al Pino per RFI: modifiche alla circolazione per sostituzione cavalcaferrovia

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