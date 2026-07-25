Valerio Antonini, presidente del Trapani calcio e della Trapani Shark di basket, è stato colpito con calci e pugni da un tifoso. L'aggressione è avvenuta durante un evento pubblico, dove Antonini è stato anche insultato verbalmente. Sul luogo sono intervenuti i servizi di sicurezza e le forze dell'ordine, che hanno fermato l'aggressore. Antonini è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Aggredito verbalmente e fisicamente Valerio Antonini, presidente del Trapani calcio e della Trapani Shark di basket. Autore dell'agguato sarebbe stato, secondo quanto comunicato dal Trapani calcio, “un soggetto ben noto della tifoseria organizzata” che si è dato alla fuga dopo aver aggredito con calci e pugni Antonini appena sceso dalla propria auto in una piazzetta del centro storico. Trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale S. Antonio Abate il dirigente granata è stato sottoposto a degli accertamenti dai quali sarebbe emersa la frattura di una costola. Sui particolari dell’episodio sono in corso delle indagini da parte della Questura di Trapani dove Antonini si è recato nel pomeriggio dopo essere stato dimesso dall’ospedale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Trapani, Valerio Antonini aggredito a calci e pugni da un tifoso

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