Il presidente del consiglio comunale ha parlato di recente di fronte all’aula, facendo il punto su tre anni di mandato. Ha esaminato le questioni legate alla sicurezza nella gestione della tramvia e agli scontri avvenuti in passato. Durante il suo intervento, ha anche affrontato alcune questioni personali e politiche, fornendo chiarimenti su eventi che lo hanno coinvolto direttamente.

E’ un presidente del consiglio comunale a 360 gradi quello che parla a tre anni dalla sua elezione. Antonio Montelatici fa un bilancio dell’attività svolta, ma anche chiarezza su alcune vicende che lo hanno toccato in prima persona. "In questo arco di tempo – dice - ho subito continui attacchi pretestuosi, spesso con notizie non corrispondenti al vero. Per non alimentare polemiche, non ho mai risposto". Montelatici rivendica il lavoro svolto dopo il suo insediamento quando, afferma, "ho trovato un consiglio comunale disorganizzato, procedure farraginose, commissioni convocate in modo scorretto e un regolamento del consiglio pieno di errori formali e articoli in contrasto tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, sicurezza e scontri in aula. Montelatici si leva qualche sassolino

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